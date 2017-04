We Happy Few im Kino: Survival-Abenteuer soll verfilmt werden

Die nächste Film-Adaption eines Videospiels befindet sich aktuell in der Produktion. Wie die Redaktion von Variety exklusiv erfahren hat, arbeitet das Unternehmen Gold Circle Entertainment (bekannt für die Musikfilm-Reihe Pitch Perfect) an einer Verfilmung des Survival-Horror-Titels We Happy Few. Das Entwicklerteam von Compulsion Games wird gemeinsam mit dj2 Entertainment am Projekt arbeiten. Mit der Verfilmung von Sleeping Dogs und Sonic the Hedgehog ist dj2 Entertainment bereits an weiteren Videospiel-Adaptionen beteiligt. Aktuell suchen die Unternehmen nach Autoren für den Film.

Die Geschichte von We Happy Few spielt in einer alternativen Version der 60er-Jahre. Die Regierung hat eine Droge eingeführt, die zu Glückseligkeit führt, um von den grauenhaften Taten auf den Straßen abzulenken - und ein dunkles Geheimnis zu verschleiern. Ein Rebell jedoch entzieht sich den Drogen und riskiert sein Leben, um die Wahrheit herauszufinden. Bereits seit Juli 2016 kann das Spiel als Early-Access-Titel über Steam erworben werden. Weitere Meldungen zu We Happy Few findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Variety