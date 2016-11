Mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild und einem neuen 3D-Super-Mario-Titel wissen wir bereits von zwei der traditionsreichsten Nintendo-Marken, die uns auch mit Veröffentlichung der kommenden Nintendo-Konsole Switch wieder einen Besuch abstatten werden. Wie nun bekannt geworden ist, könnte die Zukunft aber auch die Rückkehr einer gewissen Rennspiel-Reihe bringen: Wie Gamesradar berichtet, hat Nintendo nämlich gerade seinen Markenschutz von Wave Race in Europa erneuert - das muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass wir in naher Zukunft ein neues Wasserrennspiel aus dem Hause Nintendo sehen werden, lässt aber zumindest Spekulationen zu. Und immerhin ist es seit dem letzten Spiel der Reihe schon ein Weilchen her: Nach Wave Race 64 im Jahr 1997 bescherte uns Nintendo lediglich Wave Race: Blue Storm für den Gamecube im Jahr 2002 - also vor rund 15 Jahren.

Die Mutmaßungen um ein neues Wave Race fügen sich hervorragend ein in die derzeitigen Spekulationen um das Launch-Lineup der Nintendo Switch, das, obwohl nur noch wenige Monate entfernt, noch immer geheim ist. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, das neue The Legend of Zelda: Breath of the Wild könne, anders als bislang vermutet, doch nicht mit Konsolenstart im März 2017 kommen, während Mario-Freunde Grund zur Hoffnung auf Super Mario Galaxy 3 und Super Mario Sunshine HD haben könnten. Für Neuigkeiten zu Nintendo und der Nintendo Switch haltet ihr auch in Zukunft unsere entsprechenden Themenseiten im Blick - dort halten wir euch auch über Neuigkeiten zur Wave-Race-Reihe auf dem Laufenden.

Quelle: EUIPO via Gamesradar