Watch Dogs 2: Unboxing beider Collector's Editions

10.11.2016 um 17:15 Uhr Watch Dogs 2 erscheint nicht nur in einer, sondern in gleich zwei verschiedenen Collector's Editions. Die etwas günstigere San Francisco Edition enthält neben dem Spiel und einigen kleinen Goodies eine 24 cm hohe Figur von Protagonist Marcus Holloway. Die exklusiv im Ubisoft-Store erhältliche "The Return of DeadSec"-Edition liefert euch zusätzlich noch den Season Pass mit allen DLCs zu Watch dogs 2, ein Artbook und sogar die passende Hacker-Accessoires. In unserem Unboxing-Video packen unsere Redakteure Christian Dörre und Oliver Nitzsche beide Sammler-Editionen aus und vergleichen sie im Detail miteinander. Lohnt sich die Investition? Oder reicht bei Watch Dogs 2 auch die Standard-Variante?

Mehr zu Watch Dogs 2 findet ihr auf unserer Themenseite.