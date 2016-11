Watch Dogs 2: Synchro-Vergleich - Deutsche vs. Englische Sprachausgabe

18.11.2016 um 16:15 Uhr Wie schlägt sich Watch Dogs 2 im Synchro-Vergleich? Anhand von einigen Szenen zu Spielbeginn (um größere Spoiler zu vermeiden) vergleichen wir in diesem Video die deutsche und die englische Sprachausgabe. Die gezeigten Szenen stammen von der PS4 Pro, natürlich ist die Sprachausgabe für alle Versionen gleich. Watch Dogs 2 ist bereits für PS4 und Xbox One erhältlich. Die PC-Fassung erscheint am 29. November.

Mehr zu Watch Dogs 2 findet ihr auf unserer Themenseite.