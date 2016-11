Watch Dogs 2 im Test: Ersteindrücke + Video

Die langsame Downloadgeschwindigkeit im PSN sowie die Größe des Spiels machten es leider unmöglich, jetzt schon einen vollwertigen Test zu präsentieren. Wir haben das Hacker-Abenteuer von Ubisoft zwar mittlerweile komplett durchgespielt, aber ein Test, der sämtliche Aspekte des Spiels abhandelt, braucht eben eine Zeit und ist momentan noch in Entstehung. Deshalb präsentieren wir euch hier basierend auf der PS4-Version zumindest schon mal unsere Eindrücke in Kurzform.



Technisch hat sich seit dem letzten Teil nicht allzu viel getan. Watch Dogs 2 ist nicht hässlich, wirkt nach einem GTA 5 oder gar The Witcher 3 im Open-World-Sektor dennoch teilweise etwas altbacken. Zudem kommt es gerade während des Fahrens durch die Spielwelt immer wieder zu Framerate-Einbrüchen. Zu Fuß hingegen läuft Watch Dogs 2 jederzeit flüssig mit 30 fps. Trotzdem ist das zweite Hacker-Abenteuer optisch ansprechender als der Vorgänger. Dies liegt vor allem an dem Schauplatz in Südkalifornien. Statt des tristen Grau-in-Grau in Chicago erwartet euch hier die wunderschön sonnige Bay Area mit San Francisco und Oakland. Die Entwickler haben das Flair der Gebiete hervorragend eingefangen und auch die zahlreichen bekannten Sehenswürdigkeiten wie Fisherman's Wharf, der Pier 39 oder Alcatraz lassen sich besichtigen. Schade nur, dass es abseits der Missionen in der Stadt kaum etwas zu tun gibt außer Selfies knipsen und ein paar Sammelobjekte einsacken.

Die Charaktere sind allesamt schlecht geschrieben. Quelle: Ubisoft Das Missionsdesign ist (wie auch beim Vorgänger) nicht sonderlich abwechslungsreich. Meist sollt ihr Daten aus einem bewachten Gebiet bergen, in dem sich etliche bewaffnete Sicherheitskräfte tummeln. Nun kann man zumeist vollkommen frei entscheiden, ob man ballernd, schleichend oder rein hackend vorgeht. Dem neuen Protagonisten Marcus Holloway stehen für die letztgenannte Variante zahlreiche neue Features zur Auswahl. So kann er beispielsweise explosive Objekte mit einem Bewegungsmelder versehen, parkende Autos fernsteuern oder gar eine Drohne einsetzen. Die neuen Möglichkeiten machen wirklich Spaß und sorgen dafür, dass das recht abwechslungsarme Missionsdesign bei Weitem nicht so auffällig ist wie beispielsweise bei Mafia 3.

Die größten Kritikpunkte an Watch Dogs 2 sind ganz klar Charakterzeichnung und Story. Die Geschichte wird oftmals vollkommen zusammenhanglos vorgetragen und leistet sich etliche Logiklöcher. Der neue Held und seine Kumpane sind allesamt furchtbar flach und klischeehaft. Marcus ist immer super drauf und überdreht, Wrench ist verrückt, weil er eine Maske trägt, Sitara ist einfach nur die Frau der Gruppe, Josh versteht keine Witze, weil er Autist ist und Horatio ist da. Besonders der Bösewicht ist eine absolute Lachnummer, da von ihm niemals Gefahr ausgeht und er kaum Zeit bekommt, in Erscheinung zu treten.

Der Test zu Watch Dogs 2 erscheint hier morgen im Laufe des Tages.