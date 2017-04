Auch nach Erscheinen erhält das Open-World-Abenteuer Watch Dogs 2 beständigen Nachschub. Nach den ersten beiden DLCs "T-Bone" und "Menschliche Bedingungen" folgt Mitte April der wohl umfangreichste Zusatz namens "Ohne Kompromisse". Dieser enthält frische Story-Missionen, neue Wettrennen und den kooperativen Online-Modus "Showd0wn". Letzterer ist aber nicht nur für Besitzer des Season Pass erhältlich, sondern für alle Spieler.

In den neuen Solo-Aufgaben geht es um eine vermasselte DedSec-Aktion, die die russische Mafia auf den Plan ruft. So steckt Held Marcus Holloway Hals über Kopf in der Klemme. Doch in der angespielten Mission "Moscow Gambit" verläuft noch alles nach Plan. Die Untergrund-Hacker von DedSec bespitzeln eine Erotik-Produktionsfirma mit Vorliebe für Fetischfilme. Die Aufgabenstellung klingt simpel: Erniedrigt den hinterlistigen Regisseur Alejandro Jackofski. Allerdings ist das Gebäude von allen Seiten abgeriegelt. In unserem Fall nutzen wir eine Hebebühne, um aufs Dach zu gelangen.

Dort erwartet uns eine feucht-fröhliche Überraschung, da gerade eine Erotik-Party in vollem Gange ist - Oben-Ohne-Mädels inklusive. Per fahrbarer Drohne schleichen wir uns ins Innere, wo überall pikante Dreharbeiten im Gange sind. Das Witzige dabei: Ihr müsst die Filmkameras der Sets hacken, um schließlich in Sichtweite und damit in Hack-Reichweite der Zielperson zu gelangen. Dabei kommen euch skurrile BDSM-Szenen vor die Linse, die für ausgelassene Lacher gut sind. Äußerst witzig ist beispielsweise ein belauschter Dialog zwischen Schauspielern und Regisseur, in dem über die korrekte Hintern-Klopftechnik diskutiert wird.



Neue Kleider, neues Arbeitsgerät

Genauso witzig geht es beim neuen Waffenaufgebot her. Denn die neuartige Air Shotgun verteilt keine Bleikugeln, sondern komprimierte Luft. Per Druckwelle schleudert ihr Gegner meterhoch durch die Lüfte oder klatscht sie an die nächste Wand. Die Wumme verfügt über begrenzte Reichweite, kann aber sogar Vehikel demolieren.

Die neuartige Air Shotgun verteilt keine Bleikugeln, sondern komprimierte Luft. Quelle: PC Games Echte Stealth-Agenten freuen sich über die Sniper Stun Rifle - einem Scharfschützengewehr, das nicht-tödliche Geschosse verteilt. Ganz ähnlich wie die Stun-Pistole. Dieses schwere Kaliber lässt euch Feinde in Dutzenden Metern Distanz ausschalten. Sicherlich ein nützliches Utensil für anstehende Schleich-Missionen.

Das wohl trickreichste Ausrüstungsteil ist jedoch die Paint Gun. Das Sturmgewehr verschießt bunte Farbkugeln, die Gegner nicht nur mit Klecksen verschönern, sondern diese auch ausknocken. Fies: Werdet ihr online von einem derartigen Geschoss getroffen, kleben Farbtupfer in der Mitte des Bildschirms, die die Sicht einschränken.

Gleichermaßen blind machen auch einige der neuen Klamotten in eurer Garderobe. Geschmacklose Schlangenleder-Jacketts oder quietschbunte Oberteile mit Früchten oder Tiermotiven lassen sicherlich jeden Gegner erschaudern. Nicht zuletzt schlüpft ihr auch in Uniformen der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdiensts.

Online-Rasen mit Karts, Bikes und Drohnen

Für vier Spieler stehen spaßige Wettrennen auf dem Programm. Quelle: PC Games Für vier Spieler stehen spaßige Wettrennen auf dem Programm. In drei witzigen Fahrzeugklassen heizt ihr um die Wette. Schnelle Reaktion erfordert das Kart-Fahren, das auf eng abgesteckten Stadtkursen stattfindet. Beim Anspielen waren wir mehr mit Rangeleien mit den Kontrahenten beschäftigt als mit einem sauberen Fahrstil.

Ebenso liefert ihr euch halsbrecherische Online-Veranstaltungen auf dem Motorrad. Die Offroad-Pisten führen euch quer über die hügelige Landschaft, auf der ihr zu riesigen Sprüngen ansetzt. Mehr Feingefühl ist bei Flugdrohnen-Rennen gefordert. Durchfliegt die quadratischen Tore, die sich in luftigen Höhen oder in Tunnels verbergen.

Das Schönste dabei: Die Wettbewerbe stehen für jeden Besitzer des Hauptspiels offen. Andere Boni wie den Loot Truck gibt's aber nur für DLC-Käufer. Der dick gepanzerte LKW streift durch die Straßen und lässt sich allein oder mit einem Koop-Spieler auseinander nehmen. Ebenso exklusiv sind die neuen Zeit-Rennen, die euch quer durch die altbekannte Stadtkulisse führen. Denn leider lassen sich keine neuen Spielgebiete in diesem Add-On blicken.

Shooter-Spaß für vier

Im Spiel-Modus "Doomload" steht Datendiebstahl an. Quelle: PC Games Für alle verfügbar dagegen ist der actionreiche Mehrspieler-Modus "Showd0wn". Dabei kooperiert ihr mit einem Online-Freund, um das zweiköpfige Gegnerteam in drei Spielarten zu schlagen. Die 15 zufällig erscheinenden Areale führen euch unter anderem auf den Alcatraz-Gefängniskomplex. Bei "Steal the HDD" sollt ihr nacheinander drei versteckte Festplatte stibitzen, bevor es der Feind tut.

Dabei kommt es auf Geschick und Einfallsreichtum an. Denn die Datenträger liegen öfter auf unerreichbar scheinenden Plattformen herum. Doch mit Drohneneinsatz und Hacks kommt ihr immer an die Beute heran, wenn euch nicht gerade der Gegner hinterrücks überrascht. Im Spiel-Modus "Doomload" steht dagegen Datendiebstahl an. Dabei sichert ihr einen Zielbereich bis der Download 100 Prozent erreicht. Doch nur solange kein Gegner im Wirkungsbereich dazwischen funkt.

Nicht zuletzt teilen sich die Teams bei "Erase/Protect the Server" in Angriff und Defensive. Die einen verteidigen drei Server, während die anderen versuchen, diese im Zeitlimit zu knacken. Vor allem hier entsteht ein spaßiges wie lautstarkes Katz- und Mausspiel. Denn zunächst ist unklar, wo sich die Gegner befinden. Zumindest bis die ersten Schusswechsel stattfinden. Mit der bereits erwähnten Paintball-Kanone könnt ihr die Gegner besonders nerven.

Der neue Download-Inhalt erscheint bereits am 18. April 2017 für PS4 und ist einzeln oder mit dem Season Pass erhältlich. Spieler auf PC und Xbox One dürfen erst einen Monat später am 18. Mai 2017 ran.