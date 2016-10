Watch Dogs 2: ​Video - So kommt ihr schnell an Waffen & Geld

Bis zur Veröffentlichung von Watch Dogs 2 ist es nun nicht mehr lange hin: Damit wir uns auch schon bei Release ohne Komplikationen in der technikversierten Haut des neuen Protagonisten Marcus Holloway in gefährliche Abenteuer stürzen können, hat Publisher Ubisoft ein neues Video veröffentlicht, in dem das Waffen- und Geldsystem von Watch Dogs 2 erklärt wird. Im Spiel dürfen wir uns die nötigen Schusseisen direkt am 3D-Drucker herstellen - dabei wollen uns die Entwickler von Ubisoft Montreal die Möglichkeit geben, schon gleich zu Beginn auch hochtechnisierte Waffen unserer Wahl zu bauen. Das kostet freilich eine gute Stange Geld - damit wir auch finanziell in der Lage sind, uns bestens auszurüsten, gibt es im Spiel diverse Möglichkeiten der Schotterbeschaffung - etwa Straßenrennen, Einbrüche oder das Hacken von Passanten.



Das Sequel zu dem im Jahr 2014 veröffentlichten Original Watch Dogs spielt nicht länger in der US-Stadt Chicago, sondern in einer fiktiven Version des sonnigen San Francisco der Zukunft. Dort versucht Spielfigur Marcus Holloway zusammen mit der Hackergruppe DedSec alles, um das vernetzende Überwachungssystem ctOS (the Central Operating System) zu überwinden. Die Charaktere von Watch Dogs 2 stellte Ubisoft erst im vergangenen Monat im Story-Trailer vor. Wer das Spiel auf dem PC genießen will, kann schon einmal einen Blick in die offiziellen Systemanforderungen werfen. Für weitere Informationen zu Watch Dogs 2 haltet ihr auch in Zukunft unsere Themenseite im Blick. Das Spiel soll am 15. November 2016 für PlayStation 4 und Xbox One sowie am 29. November für den PC erscheinen.

via Pressemitteilung