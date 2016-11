Watch Dogs 2: ​Veröffentlichung in einigen Ländern gestrichen

In der kommenden Woche steht die weltweite Veröffentlichung von Watch Dogs 2 an. Weltweit? Offenbar nicht ganz. Wie nun im Neogaf-Forum bekannt wurde, verzichtet Publisher Ubisoft offenbar auf eine Veröffentlichung des Hacker-Abenteuers in einigen Ländern. So soll Watch Dogs 2 wohl in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Oman, Katar und Kuwait nicht offiziell verkauft werden - auf Nachfrage der saudi-arabischen Seite True Gaming gab Ubisoft eine relativ vage Begründung an: "Aus Gründen von kulturell-empfindlichen Inhalten wird Watch Dogs 2 [...] nicht offiziell in diesen Ländern erhältlich sein [...]." Welche Gründe der Publisher genau für den ausbleibenden Release des Spiels sieht, erläuterte er nicht näher - auf Neogaf spekuliert man allerdings, dass dies mit der Darstellung von Homosexualität und Transgender-Charakteren im Spiel zusammenhängen könnte - zu sehen auch im zuletzt veröffentlichten Launch-Trailer zu Watch Dogs 2.

Trotz offiziell ausbleibender Veröffentlichung in den genannten Ländern müssen sich die Spieler dort aber wohl nicht um ihre Portion Hacker-Spaß sorgen - zumindest in Kuweit: Ein dort lebender Spieler berichtet nämlich, dass das Spiel dennoch käuflich zu erwerben sein wird: "Ich lebe in Kuwait", schreibt Neogaf-Nutzer hishoax. "Geschäfte werden das Spiel verkaufen, aber sie werden den Preis ein wenig anheben. So funktioniert das hier. Einzig große Elektronikgeschäfte werden das Spiel nicht im Sortiment haben, aber die meisten Leute kaufen ihre Spiele eh nicht dort", berichtet der Spieler. Die Chancen stünden außerdem nicht schlecht, dass das Spiel dort sogar einige Tage, wenn nicht eine Woche vor dem offiziellen Veröffentlichungsdatum verkauft wird. Hierzulande werden sich die meisten Spieler bis zum 15. November 2016 gedulden müssen, wenn Watch Dogs 2 offiziell erscheint. Für weitere Informationen besucht ihr wie gewohnt unsere Themenseite zum Spiel.

Quelle: Neogaf via Gamespilot