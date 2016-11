Watch Dogs 2: ​UK-Verkaufszahlen um 80% geringer als Teil 1

Erst Titanfall 2, dann Call of Duty: Infinite Warfare, jetzt Watch Dogs 2 - mit dem Nachfolgespiel zum Hacker-Abenteuer aus dem Jahr 2014 ist in der vergangenen Woche der bereits dritte Titel im releasestarken November in den Handel gekommen, der den Verkaufscharts Großbritanniens zufolge enttäuschende Verkaufszahlen vorzuweisen hat. Starteten erstere Spiele insbesondere im Vergleich zu ihren jeweiligen Vorgängern bereits schwach, hat Watch Dogs 2 jedoch nahezu dramatische Einbußen vorzuweisen: Berechnungen im Neogaf zufolge, soll sich das Spiel aus dem Hause Ubisoft um ganze 80 Prozent schlechter verkauft haben, als das erste Watch Dogs. Wie die Seite GFK Chart-Track berichtet, setzte sich das Spiel nur auf Platz 2 der UK-Charts und verfehlte somit knapp Platz 1, der in der dritten Woche noch immer von Call of Duty: Infinite Warfare besetzt wird.

Nachdem sich Watch Dogs im Jahr 2014 mit rund 380.000 Einheiten gut verkauft, im Zuge seiner Grafik-Kontroverse jedoch offenbar viele Spieler verärgert beziehungsweise misstrauisch gemacht hatte, hat es Watch Dogs 2 im Vergleich zu den errechneten Verkaufszahlen von Infinite Warfare nun nur auf etwa 80.000 vertriebene Exemplare geschafft. Die Anzahl digitaler Verkäufe, die mit der Zeit sicherlich angestiegen sind, berücksichtigt GFK Chart-Track wie gewohnt nicht, diese dürften im Gesamtergebnis jedoch wieder zu vernachlässigen sein. Dafür ist zu bedenken, dass die Veröffentlichung des Spiels für den PC am 29. November 2016 erst noch aussteht. Für Informationen, Bilder, Trailer und unseren Test zu Watch Dogs 2 besucht ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite.

