Watch Dogs 2: Das Actionspiel kann kommen - der Launch-Trailer ist da!

Nur noch wenige Tage, dann wird das Actionspiel Watch Dogs 2 erscheinen! Auf Playstation 4 und Xbox One ist es am 15. November soweit, auf PC am 29. November.

Um euch die Wartezeit ein wenig zu verkürzen wurde nun ein Launch-Trailer veröffentlicht, der euch das Spiel noch einmal näher bringen und Lust darauf machen soll, euch selbst in die Rolle des Hackers Marcus Holloway zu begeben.

Dieser lebt in der Wiege der technologischen Revolution, in der San Francisco Bay Area. Gemeinsam mit der berüchtigten Hackergruppe DedSec wollt ihr den Cyberangriff des Jahrhunderts durchführen, um das städtische Betriebssystem für Infrastrukturnetzwerke ctOS 2.0 lahmzulegen. Dieses befindet sich in der Hand korrupter Unternehmen wie BLUME, welche die Bürger der Stadt in großem Stil überwachen und manipulieren wollen.

Wie Marcus Holloway dagegen vorgehen will, das zeigt der Launch-Trailer zu Watch Dogs 2!