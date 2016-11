Watch Dogs 2: Diese Inhalte bringt euch der Season Pass

Ohne Season pass geht heute nichts mehr. Diese enthalten die DLCs, die zu einem Spiel angekündigt werden. Spieler müssen sich die DLCs dann nicht einzeln kaufen, sondern erhalten sie durch den Pass automatisch, wenn sie erscheinen.

Auch Ubisofts kommender Actionkracher Watch Dogs 2 wird DLCs und damit einen Season Pass bekommen. Nun steht auch fest, was in diesem enthalten sein wird:

DLC 1 - T-Bone-Paket: Die Spieler erhalten den Style und Swag des legendären Hackers Raymond "T-Bone" Kenney mit seinem Truck und Outfit. Sie können Chaos ausprobieren, einen neuen Schwierigkeitsgrad für den Koop-Modus, bei dem die Spieler gegen neue Gegnertypen antreten, die mit fortschrittlicher Bewaffnung ausgestattet sind. (Ab dem 13. Dezember auf PlayStation 4 erhältlich)

DLC 2 - Menschliche Bedingungen: Die Spieler erhalten Zugang zu drei neuen Geschichten mit vielen Missionen. Sie decken San Franciscos größte Skandale hinsichtlich topaktueller Entwicklungen in den Bereichen der Wissenschaft und Medizin sowie deren Zweckentfremdung auf. In Menschliche Bedingungen erleben die Spieler außerdem neue Elite-Koop-Missionen und begegnen einem neuen Gegnertyp: Störsender, der die Spieler mithilfe seiner verbauten Technologie zur Strecke bringt. (Im Frühjahr 2017 erhältlich)

DLC 3 - Ohne Kompromisse: Die Spieler erleben eine völlig neue Geschichte, in der Marcus in der zwielichtigen Unterwelt San Franciscos in das Visier der russischen Mafia gerät. Ohne Kompromisse enthält außerdem einen neuen Koop-Modus: Showd0wn, in dem nur die besten Spieler überleben. (Im Frühjahr 2017 erhältlich)

Psychedelisches Pack: Enthält den groovigsten Style für Marcus' Outfit, Waffe, Drohne und Fahrzeug. (Zur Veröffentlichung des Spiels verfügbar)

Root-Zugriffs-Pack: Enthält komplette Sets mit neuen Outfits, neuen Fahrzeugen, einem Drohnenskin und einer neuen Waffe, sowie die Zodiac-Killer-Mission. (Ab diesem Winter verfügbar)

Wer Watch Dogs 2 auf der Playstation 4 spielt, der erhält eine 30-tägige Exklusivität auf die drei herunterladbaren Inhalts-Pakete. Watch Dogs 2 erscheint am 29. November für PC sowie am 15. November für Xbox One und Playstation 4. Der Season Pass ist in der Gold-Edition von Watch Dogs 2 enthalten. Alternativ könnt ihr ihn auch separat zum Preis von 39,99 € kaufen. Den Gold-Status hat das Spiel bereits erreicht.