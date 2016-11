Watch Dogs 2: ​Ubisoft äußert sich zu schwachen Verkaufszahlen

Erst gestern erreichte uns die Nachricht, dass das in der vergangenen Woche veröffentlichte Watch Dogs 2 an seinem ersten Wochenende nur enttäuschende Verkaufszahlen generieren konnte - mit einem Rückgang um 80 Prozent im direkten Vergleich zu Watch Dogs aus dem Jahr 2014 übertraf der Misserfolg Ubisofts sogar die im Vergleich zu ihren jeweiligen Vorgängerspielen ebenfalls deutlich schwächelnden Titanfall 2 und Call of Duty: Infinite Warfare. Gegenüber Gamespot hat Ubisoft nun Stellung zu der Problematik bezogen, und sich nichtsdestotrotz optimistisch gezeigt: "Wir sind wahnsinnig glücklich mit der positiven Rezeption von Watch Dogs 2 durch Kritiker und Spieler, das sollte dem langfristigen Erfolg des Spiels helfen", so Ubisoft in seinem Statement.

"Es stimmt, dass die [unmittelbaren] Verkaufszahlen einiger großer Spiele, darunter Watch Dogs 2 und Titel von unseren Mitbewerbern, im Vergleich zu ihren Vorgängern geringer ausgefallen sind", gesteht der Publisher, betont aber auch: "Allerdings rechnen wir damit, dass sowohl die Verkäufe in der zweiten, als auch in der dritten Woche die üblicherweise gewohnten Entwicklungen von Verkaufszahlen übersteigen werden. Es gibt einen Trend, dass insbesondere hochqualitative Spiele einen größeren, längerfristigen Erfolg haben, während sich positive Kritiken und Mundpropaganda verbreiten. Watch Dogs 2 wird bereits als enormer Beitrag zum Genre der Open-World-Action-Adventures angesehen, und wir sind zuversichtlich, dass Millionen von Spielern es lieben werden."

Ob Watch Dogs 2 denn tatsächlich etwas taugt, erfahrt ihr im Testartikel von Redakteur Christian Dörre. Am 29. November 2016 kommt mit der PC-Fassung von Watch Dogs 2 erst einmal ein weiterer Faktor ins Spiel, der sich auf die Verkaufszahlen auswirken dürfte - bislang ist der Titel nämlich nur für Xbox One und PlayStation 4 erhältlich. Für Neuigkeiten, allgemeine Informationen, Bilder, Trailer und mehr rund um Watch Dogs 2 haltet ihr auch weiterhin unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Quelle: Gamespot