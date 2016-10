Watch Dogs 2: Escape-Truck-Live-Abenteuer angekündigt

Ihr seid ein Hacker der Hacker-Organisation DeadSec. Eingeschlossen in einer geheimen Schaltzentrale ist es eure Aufgabe, euch in das Wahlkampfbüro eines amerikanischen Präsidentschaftskandidaten zu hacken. Denn der Wahlkampf geht nicht mit rechten Dingen zu. Offenbar werden die Ergebnisse manipuliert! Das könnt ihr nicht zulassen und macht euch daran, die Kampagne zu stoppen!

Dies ist der Hintergrund von Ubisofts Escape-Truck-Live-Abenteuer zum kommenden Open-World-Actionspiel Watch Dogs 2. Das Event findet in diesen Städte zum genannten Datum statt:

Berlin 10.11.2016 bis 16.11.2016

Düsseldorf 18.11.2016 bis 22.11.2016

Frankfurt 23.11.2016 bis 25.11.2016

München 27.11.2016 bis 29.11.2016

Wenn ihr mit euren Freunden an diesem Event beteiligen wollt, dann könnt ihr euch auf der offiziellen Website dafür anmelden. Ihr müsst allerdings mindestens 16 Jahr alt sein, um mitmachen zu können!

Stellt ihr euch dieser Herausforderung als Einstimmung auf das Spiel? Dann beachtet, dass ihr für das Hacken nur 40 Minuten Zeit habt. Anschließend wird euch der Sauerstoff in der Schaltzentrale ausgehen. Natürlich nicht in Wirklichkeit...

Das Actionspiel Watch Dogs 2 erscheint am 15. November für Xbox One und Playstation 4 sowie am 29. November für PC.