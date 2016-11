Watch Dogs 2: Folgt Anweisungen und gewinnt ein Stealth-Paket

Schaltet das GPS an eurem Smartphone ein und besucht ausgewählte Media Markt-, Saturn-, Expert- und Medimax-Märkte, um die Chance auf ein exklusives Stealth-Paket für das Open-World-Action-Adventure Watch Dogs 2 zu erhalten.

Welche Märkte das sind, erfahrt ihr auf der Website der Aktion von Ubisoft. Dort entdeckt ihr digitale Displays zum Spiel und folgt den Anweisungen, die ihr seht. Ihr müsst bestimmte Hacker-Skills zeigen, um schließlich eines der Pakete gewinnen zu können, welches einen Chamäleon-Copter-Aufkleber für die Drohne sowie einen Void Dasher enthält.

Außerdem bekommt ihr in jedem Gamestop in Deutschland die Möglichkeit, Marcus Holloway, den Helden von Watch Dogs 2, als Augmented-Reality-Version zu treffen. Dazu müsst ihr die Wecapser Arch App aus dem App Store von Apple oder dem Google Play Store herunterladen. Anschließend scannt ihr den Watch Dogs 2-Teppich. Nun dürft ihr ein Foto mit euch und Marcus Holloway machen und dieses bis zum 27.11. auf Instagram unter dem Hashtag #meetwithmarcus hochladen und teilen. Dann erhaltet ihr die Chance auf eine Playstation 4 Slim plus die Watch Dogs 2 San Francisco Edition!

Watch Dogs ist seit dem 15. November für Xbox One und Playstation 4 erhältlich. Die PC-Version folgt am 29. November.