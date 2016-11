Watch Dogs 2: TV-Spot stellt das Open-World-Actionspiel nochmal vor

Nicht mehr lange, dann erscheint mit Watch Dogs 2 das Sequel zum Open-World-Hackerspiel Watch Dogs von Ubisoft. Um ein wenig die Werebtrommel zu rühren, veröffentlichte das Unternehmen jetzt einen TV-Spot, der das Spiel noch einmal vorstellt.

Im Trailer ist Marcus Holloway zu sehen, ein junger, brillanter Hacker, der es sich gemeinsam mit der berüchtigten Hackergruppe DedSec in der San Francisco Bay Area zur Aufgabe gemacht hat, das städtische Betriebssystem für Infrastrukturnetzwerke ctOS 2.0 lahmzulegen. Denn dieses wird von korrupten Unternehmen missbraucht, um die Bürger der Stadt zu überwachen und zu manipulieren.

Im Trailer seht ihr einige actionreiche Szenen, die darstellen, wie Watch Dogs abläuft und was Marcus Holloway mit seinen Hacker-Künsten anzustellen vermag. Erscheinen wird Watch Dogs 2 am 15. November für Playstation 4 und Xbox One sowie am 29. November für PC.