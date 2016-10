Watch Dogs 2: ​San Francisco im Trailer vorgestellt

Im November ist es so weit: Dann bringt Ubisoft mit Watch Dogs 2 den offiziellen Nachfolger zu dem im Jahr 2014 veröffentlichten Hacker-Abenteuer Watch Dogs heraus. Statt auf den regnerischen Straßen Chicagos wird es uns dieses Mal jedoch ins sonnige Kalifornien verschlagen, genauer gesagt ins San Francisco der Zukunft. Im neuen Trailer, unterlegt mit einer Narration von Protagonist Marcus Holloway, offenbart uns Ubisoft die vielseitigen Facetten des neuen Schauplatzes - von den blauen Wogen der Bay Area bis ins Silicon Valley: Mit San Francisco verspricht uns Entwickler Ubisoft Montreal einen Abenteuerspielplatz, der uns nicht nur zu Fuß, sondern auch in diversen Fahrzeugen wie Motorbooten, Quads, Autos und Motorrädern zahlreiche Möglichkeiten der Fortbewegung und dazu umfangreiches Chaospotential bieten wird.





Die Handlung: Spielfigur Marcus Holloway versucht zusammen mit der Hackergruppe DedSec, das vernetzende Überwachungssystem ctOS (the Central Operating System) von San Francisco zu überwinden. Ubisoft gab bereits die offiziellen Systemanforderungen für die PC-Fassung des Spiels bekannt, welche wenige Wochen nach Veröffentlichung der Konsolenversionen nachgereicht werden soll. Für weitere Informationen, Ankündigungen, Bilder und Trailer zu Watch Dogs 2 haltet ihr auch in Zukunft wie gewohnt unsere Themenseite im Auge. Das Spiel soll am 15. November 2016 für PlayStation 4 und Xbox One sowie am 29. November für den PC erscheinen.

via Pressemitteilung