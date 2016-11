Watch Dogs 2: Pre-Load der PC-Version startet in Kürze

Nur noch wenige Tage, dann dürfen sich auch PC-Spieler in der Rolle des Hackers Marcus Holloway aufmachen, mit der Hackergruppe Deadsec gegen korrupte Unternehmen vorzugehen. Am 29. November startet das Action-Adventure.

Doch den Pre-Load dürft ihr schon früher anwerfen, sodass ihr am Releasetag das Spiel im Prinzip nur noch freischalten müsst und gleich loslegen könnt. Zwar gibt es noch kein genaues Datum, Ubisoft gibt aber an, dass es bald soweit sein soll. Logischerweise wird der Pre-Load nur für diejenigen zur Verfügung stehen, die sich Watch Dogs 2 vorbestellen. Diese erhalten im Übrigen auch die Zusatzmission "Der Zodiac-Killer", in welcher ihr euch auf die Suche nach einem Serienmörder begebt.

Wie die Kollegen von der Gamestar berichten, erscheint Watch Dogs 2 in drei Versionen. Einmal in der Standard-Fassung nur als Spiel und einmal in der Deluxe Edition, in welcher neben dem Spiel das Digital Deluxe Pack enthalten ist, über welches ihr Autos und Drohnen individualisieren dürft. Die dritte Edition, die Gold Edition, enthält neben dem Spiel und den Inhalten der Deluxe Edition noch den Season Pass, über welchen ihr alle kommenden DLCs zum Action-Adventure erhaltet.