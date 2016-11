Watch Dogs 2: ​"Mr. Robot" Rami Malek stream Actiongame live über Twitch

Das Open-World-Actionspiel Watch Dogs 2 wird am 15. November für Xbox One und Playstation 4 sowie am 29. November für PC erscheinen. Doch schon vor Release will euch Ubisoft das Spiel auf eine ganz besondere Weise zeigen.

Am 13. November findet von 19 bis 21 Uhr auf Twitch ein Livestream zum Spiel statt. In diesem Stream spielt der Emmy-Gewinner und Star der USA-Networks-Serie Mr. Robot Rami Malek das Actionspiel und schlüpft dann in die Rolle des Hackers Marcus Holloway, der fälschlicherweise eines Verbrechens beschuldigt wird und sich nun mit seinen Hackerkünsten in der San Francisco Bay Area durchschlägt.

"Ich freue mich sehr darauf, Watch Dogs 2 bereits vor der Veröffentlichung spielen zu können und meine Hacking-Skills in den Straßen von San Francisco auf die Probe zu stellen", sagt Rami Malek. "Die Untergrund-Welt der Hacker hat mich schon immer fasziniert, sowohl in meiner Rolle in der Serie, als auch abseits davon. Ich kann es kaum erwarten, als charismatischer Hacker Marcus Holloway die Bay Area im Sturm zu erobern."