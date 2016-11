Watch Dogs 2: ​NPC-Heiratsantrag endet in Schlägerei

Mit Watch Dogs 2 hat Ubisoft in dieser Woche ein weiteres Spiel veröffentlicht, das sich in bester Grand-Theft-Auto-Manier mit einer großen, offenen Spielwelt und vielen Details alle Mühe gibt, die Illusion einer möglichst glaubwürdigen virtuellen Realität aufzubauen. Dass dies in Ubisofts neustem Spiel mitunter erstaunlich gut funktioniert, zeigt heute ein Video von Brandon C, das einen herzerwärmenden Heiratsantrag eines Schwulenpärchens auf offener Straße zeigt. Brandon wollte den rührenden Moment offenbar festhalten, und entschloss, kurzerhand ein Selfie zu machen. Wenn er doch nur gewusst hätte, was er damit auslösen würde. Der Umworbene fängt nämlich kurzerhand an, sich für die Kamera in alberne Posen zu schmeißen - ganz zum Ärger des Antragstellers, der seinem Unmut lautstark Luft macht. In einer spektakulären 180-Grad-Wende eskaliert die Situation und mündet in einer handfesten Schlägerei zwischen den Beinahe-Ehemännern.



Watch Dogs 2 ist seit dem 15. November 2016 für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich, ab dem 29. November sollen auch PC-Spieler in den Genuss des Open-World-Abenteuers von Ubisoft kommen. In unserem umfangreichen Testartikel könnt ihr nachlesen, für wie gut PC-Games-Redakteur Christian Dörre das Hacker-Abenteuer befunden hat. Für weitere Informationen, Geschichten, Bilder, Trailer und mehr rund um Watch Dogs 2 haltet ihr auch in Zukunft unsere verlinkte Themenseite im Blick. Dort findet ihr auch einen Guide zu den Kerndaten, die in Watch Dogs 2 zu finden sind. Außerdem machte erst kürzlich ein Spieler auf sich aufmerksam, der eine sehr explizite Vagina-Textur im Spiel fand, sie mit der Welt teilte und daraufhin von Sony gesperrt wurde.

Via Kotaku