Watch Dogs 2: Gerücht - Sci-Fi-Easter-Egg ist real & hat Probleme

Seit gestern befindet sich Watch Dogs 2 offiziell für PlayStation 4 und Xbox One im Handel - allerdings bekamen auch in diesem Fall einige Spieler ihre Hände früher an das begehrte Open-World-Hacker-Abenteuer aus dem Hause Ubisoft. Dies führte dazu, dass schon vor dem Release ein mysteriöses Easter Egg aus dem Spiel seinen Weg ins Netz fand - ein knapp einminütiger Trailer eines mysteriösen Science-Fiction-Spiels, von dem sich zunächst niemand sicher war, ob es tatsächlich existiert, oder nicht. Wie Kotaku nun unter Berufung auf vertrauliche Quellen berichtet, handelt es sich bei dem versteckten Trailer tatsächlich um erste Ausschnitte eines noch unangekündigten, neuen Sci-Fi-Titels von Ubisoft - ein Weltraumerkundungsspiel namens Pioneer.

Die richtige Enthüllung von Pioneer könnte derweil aber auch noch eine ganze Weile auf sich warten lassen, denn wie die gleichen Quellen ebenfalls angeben, befindet sich das Spiel derweil in Schwierigkeiten: "Das Projekt sollte im nächsten Jahr angekündigt werden", so eine Quelle, die außerdem durchblicken lässt, dass Ubisoft offenbar viele führende Entwickler aus dem Pioneer-Team innerhalb der letzten Monate ausgetauscht haben soll. Mit einer allzu baldigen Enthüllung sei nun nicht mehr zu rechnen, während das Projekt umstrukturiert wird. Eine zweite Quelle fügt hinzu: "Als sie sich dazu entschieden, das Easter Egg in Watch Dogs 2 zu platzieren, wussten sie noch nicht, dass es so kommen würde, deswegen ist es ein wenig peinlich".

Quelle: Kotaku