Die Abenteuer im Open-World-Actionspiel Watch Dogs 2 gehen weiter. Ubisoft kündigte per Pressemeldung mit "Menschliche Bedingungen" einen neuen DLC an, welcher am 21. Februar für Playstation 4 und am 23. März für Xbox One und PC erscheint.

Die Story dreht sich um Biotech und ihr erlebt drei DedSec-Missionen in San Francisco. In "Automata" müsst ihr dafür sorgen, dass der Missbrauch der persönlichen Daten der Fahrer des neuen Smart-Autos CyruX an die Öffentlichkeit gelangt. In "Schlechte Medizin" sollt ihr herausfinden, wer die Ransomware verbreitet, welche die Krankenhäuser der Stadt lahmlegt und geratet dabei mit dem Auftragskiller Jordi Chin aneinander und müsst euch mit der russischen Mafia verbünden. Die dritte Mission "Ätzender Fortschritt" führt das neue Unternehmen RenSense ein, welches mit gefährlicher Nano-Technologie an den Obdachlosen der Bay Area herumexperimentiert. Gemeinsam mit der Biohackerin Lenni wollt ihr herausfinden, was RenSense plant.

Neben diesen drei DedSec-Missionen erwarten euch überdies neue Elite-Koop-Herausforderungen. In diesen stellt euch sehr fordernden Missionen, die ihr an weiträumigen Orten absolvieren müsst, wo euch einige Überraschungen und ein besonders hartnäckiger neuer Gegner erwarten. Der Jammer verhindert mit seinem Anti-Hacking-Gerät jegliche Hacking-Optionen in einem Radius um ihn herum. Gegen ihn müsst ihr neue Strategien entwickeln und könnt versuchen, sein Gerät aus der Ferne für kurze Zeit abzuschalten oder ihr tretet ihm direkt gegenüber.

Wie sich das alles spielt, erfahren Playstation-4-Besitzer schon ab dem 21. Februar. Watch-Dogs-2-Spieler auf dem PC und der Xbox One müssen sich bis zum 23. März gedulden.