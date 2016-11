Watch Dogs 2: ​Das Hacker-Abenteuer im Video angespielt

Ab morgen ist es endlich so weit: Mit Watch Dogs 2 kommt der Nachfolger zu Ubisofts Open-World-Action-Adventure aus dem Jahr 2014. Wer nicht direkt bei Release zum virtuellen Hacker-Outfit greifen und sich in die neue Spielwelt des sonnigen San Francisco stürzen möchte, hat wie gewohnt bereits einige Möglichkeiten, erste Eindrücke vom Spiel in Videoform zu sammeln. In Fast 40 Minuten demonstrieren euch die PC-Games-Redakteure Christian Dörre und Oliver Nitzsche heute bereits einige Missionen aus dem Open-World-Abenteuer, klopfen das Individualisierungssystem des Helden auf seine Möglichkeiten ab und erläutern das neue Skill-System des Spiels aus dem Hause Ubisoft Montreal. Wie immer gibt es ein Mindestmaß an Spoilergefahr zu beachten, da wir allerdings weder den Anfang noch das Ende zeigen, sondern mitten im Spielgeschehen einsteigen, sollten wir nicht allzu viel vorweg nehmen.



Watch Dogs 2 erscheint am 15. November 2016 für PlayStation 4 und Xbox One - PC-Spieler sollen dann am 29. November loslegen dürfen. Wem unser Angespielt-Video noch nicht reicht, der kann sich in einem separaten Video die ersten 20 Minuten der PS4-Fassung oder auch noch einmal den vor einigen Tagen erschienenen Launch-Trailer zu Gemüte führen. Im Vorab-Test gibt's derweil bereits einige Ersteindrücke zum Spiel. Für weitere Informationen, Ankündigungen, Bilder, Trailer sowie Tipps und Tricks und mehr zum Start von Watch Dogs 2 besucht ihr auch in Zukunft weiterhin unsere umfangreiche Themenseite zum Spiel.