Watch Dogs 2: Besser als Teil 1? Video geht auf Verbesserungen ein

Watch Dogs 2 ist einer der vielen Triple-A-Titel des anstehenden Spätjahres und wird von Fans des ersten Teils heiß erwartet. Wer sich noch unschlüssig ist, ob es allerdings wirklich einen zweiten Teil des Hackerabenteuers braucht, dem präsentiert Ubisoft nun im Video zehn Gründe und Aspekte, in denen der Nachfolger das Original aus dem Jahr 2014 übertreffen wird. So spricht der Entwickler etwa über das offenbar deutlich angenehmere Autofahren, die vielseitigen Möglichkeiten, die mit verbesserten Hacking-Mechaniken einhergehen und die zahlreichen Nebenaktivitäten, die San Francisco zu bieten haben wird. Auch die umfangreichen Kampf- und Parkour-Fähigkeiten sowie Anpassungsmöglichkeiten unseres Protagonisten Marcus Holloway werden näher beleuchtet.

Watch Dogs 2 spielt nicht mehr in einer fiktiven Version der US-Stadt Chicago, sondern im wesentlich sonnigeren San Francisco der Zukunft und handelt von Protagonist Marcus Holloway, der zusammen mit der Hackergruppe DedSec das alles vernetzende Überwachungssystem ctOS (the Central Operating System) zu überwinden versucht. Einen Überblick über die Charaktere des Spiels erhaltet ihr im kürzlich veröffentlichten Story-Trailer, wem es nach mehr Gameplay-Material verlangt, der kann sich ein weiteres Video von der Gamescom im August anschauen. Das Spiel soll am 15. November 2016 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Für weitergehende Informationen und Ankündigungen rund um Watch Dogs 2 haltet ihr auch in Zukunft unsere Themenseite im Auge.