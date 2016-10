Watch Dogs 2: PC-Version erscheint später, Systemvoraussetzungen bekannt

Eigentlich hätte das Open-World-Actionspiel Watch Dogs 2 am 15. November für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen sollen. Während die Releasedaten der Konsolenfassungen gleich geblieben sind, erscheint die PC-Version nun später. Erst am 29. November dürfen PC-Spieler mitmischen.

Ubisoft gibt an, dass die PC-Version zahlreiche Grafik-Optionen bieten wird, die insbesondere High-End-User ansprechen sollen. Diese bekommen jede Menge Anpassungsmöglichkeiten, um alle technischen Features des Spiels genießen zu können. Zusätzlich gab Ubisoft die Systemvoraussetzungen des Spiels bekannt.

Minimum:

Unterstützt OS - (nur 64-bit Versionen)

Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10

Prozessor

Intel Core i5 2400S @ 2.5 GHz | AMD FX 6120 @ 3.5 GHz

RAM

6GB

Grafikkarte

NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB) | AMD Radeon HD 7870 (2GB) oder besser

Festplattenspeicher

50 GB

Peripherie

Windows-kompatible Tastatur und Maus, Microsoft Xbox One Controller, Dual Shock 4 Controller

Multiplayer

256 Kbps oder schnellere Internetverbindung

Empfohlen:

Supported OS - (nur 64-bit Versionen)

Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10

Prozessor

Intel Core i5 3470 @ 3.2GHz | AMD FX 8120 @ 3.9 GHz

RAM

8GB

Grafikkarte

NVIDIA GeForce GTX 780 (3GB) | NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB) | NVIDIA GeForce GTX 1060 (3GB) oder besser | AMD Radeon R9 290 (4GB) oder besser

Festplattenspeicher

50 GB

Peripherie

Windows-kompatible Maus und Tastatur, Microsoft Xbox One controller, Dual Shock 4 controller

Multiplayer

256 Kbps oder schnellere Internetverbindung

Zusätzliche Features:

4K Unterstützung

Ruckeln/Lag Framerate-Optimierung - Ubisoft implementiert einen Fix, bei dem alle Bewegungen besser beantwortet werden und weniger die Framerate belasten. Ebenfalls wurden die Ressourcen optimiert. Wegen des GPU VRAM Uploads benötigt das Spiel VRAM benötigen.

Kein FPS-Cap

SLI/Crossfire Support bei Veröffentlichung

Mehrfache Speicherdaten-Unterstützung: Das Feature erlaubt das mehrfache Speichern auf verschiedenen Speicherorten. Spieler haben bis zu drei automatische Speicherslots, mit denen sie drei verschiedenartige Spieldurchgänge absolvieren können.

Multi-Monitor Unterstützung mit einem rahmenlosen Modus. Die erweiterte Einstellung erlaubt euch die individuelle Anpassung des Menüs und des HUD.

Multi-Fenstermodi-Optionen: Im Fenstermodus könnt ihr flexibel das Fenster für euren Monitor anpassen

Screen Space Reflections

Scheinwerferschatten - Unterstützung von zusätzlichen Schatten, welche durch Scheinwerfer der Autos entstehen

Extra Detailoptionen - Möglichkeit, den Detailgrad für alle Objekte im Spiel zu erhöhen und zusätzliche Detailgenauigkeit für Objekte in der Entfernung zu verbessern.

FOV Slider

Pixeldichte Slider

Schärfegrad Slider

Ultra-Texturenpack zur Veröffentlichung

Optionen zur Umgebungsverdeckung:

Optionen zur Kantenglättung

TXAA

MSAA

SMAA und FXAA

Vollständige Anpassungsmöglichkeiten von Maus und Tastatur

Ubisoft nutzt die direkte Mausabfrage um jegliche Verzögerungen zu minimieren. Außerdem wird der Windows Hardware Cursor durchgängig im Spiel genutzt, ohne, dass zusätzliche Signale die automatische Beschleunigung filtern.

Erweiterte Tastaturunterstützung - Tastatur Hotkeys sind für jedes Menü und jede App für einen schnelleren Zugang voreingestellt. Zusätzlich können alle Hotkeys verändert und individuell angepasst werden.

Mausorientierte Benutzeroberfläche - Jeder UI Bildschirm, Menü oder Smartphone App unterstützt die Interaktion der Maus. Ihr habt ebenfalls die Möglichkeit, jeden UI-Befehl nur mit der Maus zu bedienen. Alles ist anklickbar und verfügt über dazugehörige Tastenzustände.

Wechsel-/Halten-Modi für verschiedene Bewegungen (zielen, springen, laufen, Inventar etc.)

Das Fahren wurde für die Bedienung mit der Tastatur angepasst und verfügt über eine einstellbare Sensibilitätsoption. Dasselbe gilt auch für die Fahrzeugkamera und das automatisch zentrierte Kameraverhalten.

Einfaches Wechseln zwischen Maus, Tastatur und Gamepad, ohne zusätzliche Optionen zu tätigen. UI wird automatisch auf den Gamepad-Modus wechseln.

Unterstützte Gamepads: Xbox One Controller, PlayStation 4 Dual Shock Controller.