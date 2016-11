Der Neogaf-User "Goron2000" hat in Watch Dogs 2 eine - für ein Mainstream-Videospiel - äußerst ungewöhnliche Entdeckung gemacht. Als er in einer Seitenstraße "unabsichtlich", wie er sagt, eine Reihe von Prostituierten mittels einer Gasexplosion ins virtuelle Jenseits beförderte, sah er "es". Und mit "es" meint "Goron2000" die äußerst detailgetreue Darstellung eines primären weiblichen Geschlechtsteils.

Umgehend teilte er seinen Fund als Screenshot via PS4-Share-Button auf Twitter mit seinen Followern. Das war offensichtlich keine besonders gute Idee. Sony hat den PSN-Account von "Goron2000" daraufhin nämlich für eine Woche für alle Online-Aktivitäten gesperrt. Laut dem Community-Verhaltenskodex sei das Teilen von derartigen Inhalten verboten, heißt es in der Begründung. Den Beweis-Tweet mit besagtem Bildschirmfoto verlinken wir an dieser Stelle lediglich statt ihn einzubinden - wegen nackter Tatsachen gilt für das Bild natürlich eine ausdrückliche "Not Safe For Work"-Warnung. Alle weiteren News und Infos rund um Ubis Open-World-Spektakel findet ihr auf unserer Themenseite zu Watch Dogs 2.

Quelle: Neogaf