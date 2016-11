Watch Dogs 2 steht seit einigen Tagen für Spieler auf der PS4 und der Xbox One bereit. Zocker auf dem PC müssen sich noch ein wenig gedulden bis der Titel am 29. November auch für ihre Systeme erscheint. Leider kämpft Ubisofts neuestes Hacker-Action-Adventure auf Konsolen mit massiven technischen Problemen seit dem Launch. Infolge dessen musste der versprochene "übergangslose Multiplayer" deaktiviert werden. Der Publisher versprach Verbesserung so schnell wie möglich und hielt sein Wort. Das neue Watch Dogs 2-Update 1.04 steht für beide Plattformen zum Download bereit.

Das Datenpaket kümmert sich um einige kleinere Problemchen, die seit dem Release entdeckt wurden. Auf der PS4 und Xbox One wurde beispielsweise ein Bug behoben, der dazu führte, dass im Spiel die Phone-Apps verschwanden. Die PS4-Performance sollte laut den offiziellen Aufzeichnungen mit diesem Update auch verbessert werden. Auch der Umstand, dass Watch Dogs 2 weibliche Geschlechtsteile äußerst genau darstellte, was dazu führte, dass Sony sogar PSN-Accounts sperren musste, gehört mit dem neuesten Inhaltsupdate der Vergangenheit an.

Der versprochene "Seamless-Multiplayer", der wegen technischen Problemen abgeschaltet wurde, kehrt aber leider mit Patch 1.04 nicht ins Spiel zurück. Das wichtige Feature von Watch Dogs 2 lässt noch auf sich warten. Im Optimalfall hätte er an diesem Wochenende aktiviert werden sollen - das ist aber nun offensichtlich nicht eingetreten. Ubisoft schreibt, dass man sich aktuell aber darauf fokussiere.. Einen genauen Termin für den Re-Release gibt es immer noch nicht, man spricht in den offiziellen Patchnotizen (siehe Quelle) über eine "baldige Verfügbarkeit".

Patch Notes Watch Dogs 2 Update 1.04 - PS4 und Xbox One

[XB1/PS4] [Bug / Glitch] Emote Wheel Swap - Bug where emotes and weapon wheel become intermixed is now fixed

- Bug where emotes and weapon wheel become intermixed is now fixed [XB1/PS4] [Bug / Glitch] Explicit NPC Model - We've updated one NPC model that was previously explicit. Nudity on other male and female NPCs has not been changed

- We've updated one NPC model that was previously explicit. Nudity on other male and female NPCs has not been changed [XB1/PS4] [Bug / Glitch] Phone App Disappears - Some players encountered a bug causing their phone apps to disappear. The fix will recover the missing apps

- Some players encountered a bug causing their phone apps to disappear. The fix will recover the missing apps [XB1/PS4] [Performance] Graphics / Low FPS / Nudle - Framerate during the "Limp Nudle" mission has been improved

- Framerate during the "Limp Nudle" mission has been improved [PS4] [Performance] Graphics / Low FPS / PRO - PS4 Pro performance should be improved with this patch

Wenn ihr euch mehr für Watch Dogs 2 interessiert, so findet ihr weitere interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zum Hacker-Action-Adventure auf unserer umfangreichen Themenseite. Gerade für Einsteiger aber auch für Profis lohnt sich ein Blick in unsere Tipps und Tricks. Wo ihr alle Kerndaten findet, verraten wir euch in unserem aktuellen Guide zu Fundorten aller Kerndaten. Wir bieten euch darin einen Guide samt Video zu sämtlichen Upgrades und Verbesserungen für Held Marcus Holloway. In unserem Test mit Review-Video verraten wir euch, was wir von Watch Dogs 2 denken. Was eure Meinung über das Game ist, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen mitteilen!

Quelle: Ubisoft