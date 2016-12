Am 22. Dezember 2016 werden Publisher und Entwickler Ubisoft das erste kostenpflichtige Content Bundle mit dem Namen "T-Bone" für Watch Dogs 2 veröffentlichten. Passend dazu wird es mit dem T-Bone Chaos Event eine kostenlose Ingame-Veranstaltung geben, die alle Mitglieder des Ubisofts Club mit neuen Herausforderungen und Inhalten versorgen wird. Der Besitz des kommenden "T-Bone Content Bundle" wird hierfür nicht vorausgesetzt. In den kommenden vier Wochen wird es alle sieben Tage eine neue Mission geben, die Spieler mit einzigartigen Gegenständen belohnt. Bereits am gestrigen Montag wurde die erste Mission mit dem Namen "Quite the Warm Up" gestartet. Hier müssen Spieler zum Ziel von Kopfgeldjägern werden und insgesamt fünf Mal erfolgreich entkommen, um die exklusive T-Bone Chaos Event-Tasche zu erhalten.

In der kommenden Woche dürfen sich Spieler auf den Auftrag "Taco Truck Mayhem" freuen, gefolgt von der dritten Mission "Blow The Lid Off" und "Better Together" zum Abschluss des vierwöchigen T-Bone Chaos Event. Passend zum Start der Ingame-Veranstaltung hat das Team von Ubisoft einen Trailer veröffentlicht, den Ihr euch unterhalb dieser Meldung ansehen könnt. Der kostenpflichtige T-Bone Content Bundle wurde kürzlich um eine Woche auf den 22. Dezember 2016 verschoben. Der erste DLC wird vorerst exklusiv für PlayStation 4 erscheinen. Besitzer der Xbox One- und PC-Version können erst im kommenden Monat auf die Inhalte der Erweiterung zugreifen. Am aktuellen T-Bone Chaos Event können allerdings bereits auch alle PC- und Xbox One-Spieler teilnehmen. Weitere Meldungen zu Watch Dogs 2 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Dualshockers