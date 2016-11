Watch Dogs 2 ist zwar Anfang der Woche für PS4 und Xbox One erschienen. Ein wichtiges Features ist aber nach wie vor nicht verfügbar: Der Seamless-Multiplayer-Modus wurde aufgrund von technischen Problemen deaktiviert. Spielbar sind bislang also lediglich die Singleplayer-Kampagne und der Koop-Modus. Heute hat sich Ubisoft zum Stand der Dinge geäußert. Demnach kann der Seamless-Multiplayer "im Optimalfall" bereits an diesem Wochenende wieder aktiviert werden. Garantieren könne man das aber nicht.

Bis zum Release der PC-Version von Watch Dogs 2 am 29. November sollte der Seamless-Multiplayer aber hoffentlich einwandfrei funktionieren. Wer die Gelegenheit wahrnimmt und Watch Dogs 2 noch bis dann vorbestellt, erhält exklusiv Zugriff auf die Bonusmission Zodiac Killer, in der sich der Spieler an die Fersen eines Serienmörder heftet. Bevor ihr eine Preorder abgebt, solltet ihr aber auf jeden Fall unseren Test zu Watch Dogs 2 eingehend studieren. Alle Erwartungen konnte das Open-World-Sequel unserer Meinung nach jedenfalls nicht erfüllen.