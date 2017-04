Watch Dogs 2: Patch 1.13 mit Showdown-Modus und vielen weiteren Neuerungen

Für Watch Dogs 2 steht jetzt Patch 1.13 zum Download auf allen Plattformen (PC, PS4, Xbox One) bereit. Laut Hersteller Ubisoft handelt es sich dabei um das bis dato größte Inhalts-Update für das Open-World-Actionspiel. Highlight ist der neue Multiplayer-Modus "Showd0wn", in dem Zweierteams gegeneinander antreten und versuchen, verschiedene Missionsziele zu erfüllen. Außerdem ergänzt Patch 1.13 Online-Rennen, Outfits, eine neue Waffe und ein Event. Ferner wurden natürlich zahlreiche noch vorhandene Programmfehler behoben.

Die kompletten Patch Notes mit allen Neuerungen und Änderungen von Patch 1.13 für Watch Dogs 2 findet ihr in deutscher Sprache direkt unterhalb dieser Zeilen. Neben diesem Gratis-Update ist - bislang exklusiv für die PS4-Fassung - übrigens auch der nächste kostenpflichtige DLC "Keine Kompromisse" erhältlich. Schaut euch hierzu das Video unterhalb des Changelogs an. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Watch Dogs 2.

Watch Dogs 1.13 - Patch Notes:

Neue Inhalte:

• Neuer Online-Modus: Showd0wn - Dies ist eine neue Art Online-Gameplay für 2-gegen-2-PvP-Matches, die mit einem Freund oder über die zufällige Spielersuche gespielt werden können. Showd0wn bietet drei verschiedene Missionsziele [Stiehl die Festplatte, Download des Verderbens (im KotH-Stil) und Server löschen oder beschützen] an 15 unterschiedlichen Schauplätzen. Das ist eine tolle Endgame-Herausforderung, die man mit Freunden spielen kann - wenn man kein Scriptkiddie ist und mit allen Tools in seinem Arsenal umgehen kann.

• Online-Rennen - Drohnen-, Motocross- und eKart-Rennen bieten jetzt Multiplayer-Funktionalität! Außerdem werden sie ihre eigenen Bestenlisten haben, damit ihr um Saisonbelohnungen kämpfen könnt.

• "Den LKW plündern"-Event - Diese gepanzerten LKWs erscheinen zufällig in der Welt und geben euch die Gelegenheit, sie zu hacken und dann gegen die vielen heraneilenden Polizisten zu verteidigen. Dieser Raub ist kein Kinderspiel, aber das Bargeld und die daraus resultierenden Follower sind die Sache wert.

• Paintballgewehr - Dieser böse Bube ist im 3D-Drucker erhältlich und kann Gegner mit Paintball-Sperrfeuer außer Gefecht setzen. Ach, übrigens: Im PvP-Gameplay wird der Bildschirm eurer Gegner mit Paintballspritzern eingefärbt, wenn ihr sie angreift.

• Neue Klamotten - In den verschiedenen Läden sind 13 neue Kleidungsstücke verfügbar. Als ob ihr noch nicht cool genug aussehen würdet!

Verbesserungen:

• Explosionsschaden - Wir haben die Effektivität von Sprengstoffen für das Online-Spiel verbessert. Seit dieser Aktualisierung ist die Nähe des Gegners zur Explosion für den verursachten Schaden entscheidend. Wer auf der USV steht, erleidet einen sofortigen und peinlichen Tod. Wer sich zum Zeitpunkt der Explosion weiter entfernt aufhält, nimmt weniger Schaden. Passt auf euch auf, sonst war es das.

• Bestenlisten - Mehrere kleinere Verbesserungen am Bestenlisten-System.

Fehlerkorrekturen

• "Biohacking"-Blockade - Es wurde ein Problem behoben, das verhinderte, dass einige Spieler diese Mission abschließen konnten.

• Doppelte Operationen - Es wurde ein Problem behoben, durch das in der DedSec-App manchmal doppelte Operationseinträge erschienen.

• Kerndaten - Wir haben einige Kerndaten mit den korrekten Definitionen und Beschreibungen auf der Karte aktualisiert.•

PC only:

• Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Spiel in Steam nach dem Download nicht gestartet werden konnte, wenn die Option "Spiel starten, sobald bereit" aktiviert war.

• Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Nebel in San Francisco bei Regen nicht korrekt angezeigt wurde.

• Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Spiel auf Laptops mit integrierter statt dedizierter Grafik gestartet wurde.

• Jede Menge kleinere Fehlerkorrekturen mit Flackern, Reflexionen, fehlenden Texturen, den Abläufen im Fenster-Modus, der Benutzeroberfläche, dem Text, den Online-Spielmodi etc.