Watch Dogs 2: Patch 1.09 optimiert RAM-Nutzung und Dualshock-Unterstützung

Ubisoft hat ein weiteres Technik-Update für die PC-Version von Watch Dogs 2 via Steam zum Download bereitgestellt. Patch 1.09 optimiert unter anderem die RAM-Nutzung. Das Open-World-Abenteuer sollte nach der Aktualisierung auf PCs mit einer geringeren Menge an Arbeitsspeicher besser laufen. Mindestens empfohlen werden übrigens 6 Gigabyte. Außerdem wurde Watch Dogs 2 nun auch mit den neueren Modellvarianten von Sonys Dualshock-4-Controller kompatibel gemacht.

Das ist aber nur ein kleiner Auszug aus den Neuerungen und Änderungen von Patch 1.09 für Watch Dogs 2. Das komplette Changelog findet ihr direkt unterhalb, netterweise sogar in deutscher Sprache, was keineswegs der Regelfall ist. Irgendwann in der nächsten Woche soll das Update dann auch für PS4 und Xbox One erscheinen. Einen genauen Termin gibt es aber noch nicht. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Watch Dogs 2.

Watch Dogs 1.09 - Patch Notes (PC):



• [Performance] Optimierung der Arbeitsspeichernutzung - Dieser Patch optimiert die System-Speichernutzung, wodurch das Spiel auf Systemen mit wenig Arbeitsspeicher besser läuft.

• [Performance] Optimierung der Screenspace-Reflexionen - Dieser Patch verbessert die insgesamte Darstellung von Screenspace-Reflexionen und fügt zwei neue niedrigere Qualitätsstufen hinzu (Mittel und Hoch).

• Nebel von San Francisco - Der Algorithmus für das Aufziehen des "San Francisco"-Nebels (alias "Karl") wird mit dieser Titel-Aktualisierung verbessert.

• Grafik - Der Höchstwert des Pixeldichte-Reglers wurde mit diesem Patch von 1,25 auf 1,5 erhöht.

• Sound - Wir haben einen Musiklautstärke-Regler hinzugefügt.

• Controller - Die neueren DUALSHOCK 4 Wireless-Controller (ZCT2U-Modelle) werden jetzt unterstützt.

• YourBoySerge-Waffe - Dieses Präzisionsgewehr mit Kaliber .50 wurde in der Community heiß diskutiert und gilt im Online-Spiel als zu stark. In diesem Patch haben wir die Anzahl der Schüsse im Magazin von 6 auf 1 reduziert und wir werden dieses wilde Sturmgewehr weiterhin im Auge behalten.

• Es wurden diverse kleinere Probleme mit Flackern behoben.

• Es wurden diverse kleinere Probleme mit fehlerhaften Fenstermodi behoben.

• Es wurden diverse kleinere Probleme mit der Benutzeroberfläche und dem Text behoben.