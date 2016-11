Watch Dogs 2: PC-Grafikvergleich im Video - Minimale vs. Maximale Details

Am vergangenen Dienstag, den 29. November 2016, wurde mit Watch Dogs 2 ein weiterer Ableger der Open-World-Reihe von Ubisoft für den PC veröffentlicht. Bereits zwei Wochen zuvor konnten Konsolen-Besitzer das Hacker-Abenteuer für PlayStation 4 und Xbox One erwerben. Nachdem wir euch bereits einen Grafikvergleich zwischen PC und Konsole gezeigt haben, haben wir nun auch einen direkten Vergleich der minimalen und maximalen Einstellungen der PC-Version von Watch Dogs 2 für euch vorbereitet. Das entsprechende Video findet Ihr unterhalb dieser Meldung.

Als System kam ein Core i7-980X mit 3,3 GHz, 16GB RAM, eine Nvidia GTX 1070 sowie Windows 10 als Betriebssystem zum Einsatz. In unserem ausführlichen Test zu Watch Dogs 2 vergab Redakteur Christian Dörre eine Gesamtwertung von 78 Prozent. In seinem abschließenden Fazit heißt es: "Gute Open-World-Action, der es an Kreativität, Abwechslung und einer guten Story fehlt." Weitere Meldungen und Videos zu Watch Dogs 2 findet Ihr auf unserer Themenseite.