Watch Dogs 2 verdrängt Battlefield 1: Neuer Spitzenreiter in den Deutschland-Charts

Watch Dogs 2 springt an die Spitze der deutschen Spiele-Charts. In einer aktuellen Mitteilung geben die Marktforscher der GfK bekannt, dass das seit dem 15. November 2016 im Handel erhältliche Action-Adventure sowohl auf PlayStation 4 als auch Xbox One auf der Top-Position einsteigt. Die Hacker-Gruppe verdrängt somit den bisherigen Spitzenreiter Battlefield 1 auf den zweiten Platz. Auf dem vierten Platz steigt ein weiterer Ubisoft-Titel ein: Assassin's Creed: The Ezio Collection. Die Spielesammlung, die sämtliche Einzelspieler-Kampagnen der Assassin's Creed 2-Trilogie vereint, verpasst auf PS4 und Xbox One also nur knapp einen Podiumsplatz.

In den PC-Charts scheint derzeit wenig Bewegung zu sein. Lediglich Silence - der Nachfolger von The Whispered World - steigt neu ein - auf Platz acht. "Vorne dreht der "Landwirtschafts-Simulator 17" unbeirrt seine Runden", schreibt die GfK in der Mitteilung zu den aktuellen Spiele-Charts in Deutschland. PS3- und Xbox 360-Spitzenreiter FIFA 17 sowie Nintendo Wii-Abräumer Just Dance 2017 sind der Konkurrenz weiterhin um mehrere Beinlängen voraus. Wie oft sich die einzelnen Spiele hierzulande verkauft haben, teilen die Marktforscher nicht mit. Viele weitere Infos und Eindrücke zu Watch Dogs 2 - dem aktuellen Chart-Highlight - erhaltet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite. Wie gut das Action-Adventure geworden ist, lest ihr in unserem Test zu Watch Dogs 2.