Am heutigen 15. November 2016 erscheint Watch Dogs 2 offiziell für PlayStation 4 und Xbox One im Handel. Die Version für den PC kommt etwas später und wird in zwei Wochen veröffentlicht. Zum Launch des Open-World-Spiels hat Publisher und Entwickler Ubisoft nun bekannt gegeben, dass das "Seamless Multiplayer"-Feature vorerst nicht zur Verfügung stehen wird. In einem ausführlichen Statement sprach das Unternehmen von verschiedenen Problemen, die in der Phase vor dem Launch aufgetaucht sind. Verschiedene Lags und Fehler sollen das Spiel regelmäßig zum Absturz gebracht haben.

"Während der Pre-Launch-Phase von Watch Dogs 2 waren wir enttäuscht einen Fehler in Verbindung mit dem Seamless Multiplayer entdeckt zu haben, der das Spiel zu regelmäßigen Abstürzen gebracht hat. Um das Problem zum Launch zu beseitigen und den Spielern eine problemlose Spielerfahrung zu gewährleisten, haben wir uns dazu entschieden die Multiplayer-Funktion zum Start zu deaktivieren, um die Gameplay-Erfahrung nicht zu beeinträchtigen.", verkündet Ubisoft in einem heutigen Statement.

Allerdings gibt das Unternehmen auch bekannt, dass es sich dabei lediglich um den "Seamless Multiplayer"-Modus handelt und die Single-Player-Kampagne ohne Bedenken gespielt werden kann. Auch die verschiedenen Koop-Missionen können gemeinsam mit anderen Freunden gespielt werden. Der Bounty Hunter Modus und weitere Aktivitäten, die fremde Spieler einschließen, werden nicht spielbar sein. Ubisoft bedankt sich im Vorfeld für die Geduld der Spieler.

Quelle: Kotaku