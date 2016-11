Watch Dogs 2: Multiplayer-Modus funktioniert noch nicht

Am morgigen 15. November erscheint Watch Dogs 2 offiziell für PS4 und Xbox One. PC-User müssen sich noch zwei Wochen länger gedulden, was aber keinesfalls ein Nachteil sein dürfte. Bislang funktioniert nämlich der Multiplayer-Modus noch nicht. Darüber berichten einige Besitzer der schon vor dem eigentlichen Release-Termin im Umlauf befindlichen Konsolenfassungen. Beim Spielstart erscheint ein Textfenster, in dem Ubisoft darauf hinweist, dass besagter Modus aufgrund von Lags und regelmäßig auftretenden Abstürzen derzeit noch deaktiviert sei.

Ubisoft ist sich des Problems also durchaus bewusst und arbeitet daran - und zwar mit "höchster Priorität". Man sei, so heißt es weiter in einer an Testredaktionen verschickten Nachricht, "zuversichtlich", dass man das Problem bis zum Launch gefixt haben wird. Man darf gespannt sein, ob das tatsächlich noch klappt. Sehr viel Zeit verbleibt schließlich nicht mehr. Allerdings ist es heutzutage natürlich auch alles andere als unüblich, dass Bugs noch in den allerletzten Minuten gefixt werden (sollen). Ein Day-1-Patch ist bei derartigen Großprojekten inzwischen beinahe schon obligatorisch. Alle weiteren News und Infos findet ihr auf der Themenseite zu Watch Dogs 2.

Quelle: Eurogamer