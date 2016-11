Watch Dogs 2: Könnte zum Launch Performance-Probleme auf der PS4 haben

In einem Video, das Eurogamer beim Streamen von Watch Dogs 2 einige Tage vor dem offiziellen Release des Action-Adventures aufgenommen und auch bei Youtube hochgeladen hat, schneidet der Titel auf der "normalen" PS4 teilweise schlecht ab was die Performance angeht. Zwei Stunden waren für den Stream angesetzt und in dieser Zeit zeigten sich einige Mängel. Einige Minuten vor dem Schluss, ab Stunde 1:55 im Video, ist beispielsweise ganz deutlich zu sehen, wie die Framerate droppt und das Spiel mehrere Sekunden lang unter 30 fps läuft.



Auch beim neuesten Video von PlayStation Access zeigen sich Performance-Probleme und Framerate-Einbrüche während des Spielens. Beide Aufnahmen stammen von der PS4. Die PS4 Pro scheint Watch Dogs 2 ganz gut zu stemmen, wie ein mittlerweile wieder entferntes 4K-Gameplay-Video von YouTuber "Arrekz Gaming" zeigte. Ob ein fehlerfreies und flüssiges Spielen auf der "normalen" PS4 direkt am ersten Tag nach der Veröffentlichung möglich sein wird, wird sich noch beweisen müssen.



Ein Day-One-Patch könnte die Problematik beheben - ein wenig Zeit haben die Entwickler noch, um an den Stellschrauben zu drehen. Watch Dogs 2 erscheint am 15. November 2016 für PS4 und Xbox One und zwei Wochen später am 29. November auch für den PC. Bisher ist ein Update am Release-Tag jedoch nicht angekündigt. Spieler in einigen Regionen der Welt werden nicht in den Genuss des neuesten Action-Adventures aus dem Hause Ubisoft kommen, denn in einigen Ländern wurde die Veröffentlichung gestrichen. Mehr interessante News, Infos, Screenshots und Videos zu um Watch Dogs 2 findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite.

