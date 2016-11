Watch Dogs 2: Grafikvergleich PS4 Pro vs. PS4 im Video

Entwickler und Publisher Ubisoft wird am morgigen 15. November 2016 das Open-World-Abenteuer Watch Dogs 2 für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Zwei Wochen später dürfen dann auch PC-Spieler das Spiel im Handel erwerben. Watch Dogs 2 wird von der kürzlich erschienenen PlayStation 4 Pro profitieren und eine bessere Auflösung sowie mehr grafische Details bieten. Einen Blick auf die Unterschiede zwischen den beiden Varianten von Watch Dogs 2 könnt ihr in unserem neuen Vergleich-Video werfen. Das entsprechende Material findet Ihr unterhalb dieser Meldung.

Verschiedene Pressevertreter haben bereits die ersten Testberichte zu Watch Dogs 2 veröffentlicht. So erreicht die PS4-Version des Open-World-Titels auf Metacritics eine Durchschnittswertung von 85 Prozent. Der ausführliche Test von PC Games wird morgen im Laufe des Tages erscheinen. In einem kurzen Beitrag geben wir euch jedoch bereits einen ersten Eindruck, was wir von Watch Dogs 2 halten. Weitere Meldungen und Videos zu Watch Dogs 2 findet Ihr auf unserer Themenseite.