Watch Dogs 2: Gold-Status erreicht

Watch Dogs 2 ist "gold" - das gaben die Entwickler von Ubisoft Montreal via Twitter bekannt. Die Version, die auf Discs gepresst wird, ist also fertiggestellt. Dem für den 15. November geplanten Release dürfte damit nichts mehr im Wege stehen. Ob auch für Watch Dogs 2 bereits mit einem Day-One-Patch geplant wird, ist noch unklar - es steht allerdings zu vermuten, dass in Montreal gerade am letzten Feinschliff für ein solches Update gearbeitet wird. Ebenfalls noch gewerkelt wird vermutlich an der PC-Umsetzung. Am 15. November erscheinen nämlich lediglich die Fassungen für Xbox One und Playstation 4. Kürzlich kündigte Ubisoft an, den Release der PC-Version von Watch Dogs 2 zu verschieben: Die PC-Fassung soll am 29. November erscheinen.



Neue Einblicke ins Spiel gab's erst kürzlich mit dem "Willkommen in San Francisco"-Trailer, der die Spielwelt des Open World-Abenteuers näher vorstellt. Im zweiten Teil geht's schließlich mit neuem Hauptcharakter in eine neue Stadt. Das Video könnt ihr euch im Anschluss anschauen. Weitere Informationen zum Spiel gibt's auf unserer Themenseite zu Watch Dogs 2. Gameplay-Eindrücke schildern wir euch auch in unserer aktuellen Vorschau auf Watch Dogs 2.