Watch Dogs 3 in London? Hinweis auf Fortsetzung entdeckt

Ubisoft hat jüngst Update 1.1 für Watch Dogs 2 aufgespielt. Besagter Patch erweitert unter anderem die Endsequenz im Open-World-Actionspiel um einige Sekunden - und die sind derzeit Gegenstand interessanter Spekulationen. Denn im Finale werden die Spieler Zeuge einer Funkübertragung, in der von mehreren Deadsec-Splittergruppen die Rede ist, die sich auf sämtlichen Kontingente der Welt ausbreiten. Interessant ist in diesem Zusammenhang aber die Quelle der Übertragung, genauer gesagt die Koordinaten. Gibt man diese nämlich in Google ein, landet man im zentralen Londoner Stadtteil Brixton. In diesem Distrikt sind viele Wahrzeichen der Stadt untergebracht, beispielsweise das Riesenrad London Eye und der Lambeth Palace.

Fans kommen zu der Schlussfolgerung, dass Ubisoft das Finale in Watch Dogs 2 nicht ohne Grund erweitert hat, sondern mit den neuen Szenen ein Siginal in Richtung mögliche Fortsetzung senden möchte. Watch Dogs 3 könne demnach in London angesiedelt sein, so die bisherige Vermutung. Die hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Verkaufszahlen des zweiten Teils zum Launch sprachen zunächst gegen diese These. Publisher Ubisoft blieb davon augenscheinlich jedoch unberührt und gab seinerzeit folgendes Statement ab: "Wir sind wahnsinnig glücklich mit der positiven Rezeption von Watch Dogs 2 durch Kritiker und Spieler, das sollte dem langfristigen Erfolg des Spiels helfen". Es gäbe einen Trend, dass dass "hochqualitative Spiele einen größeren, längerfristigen Erfolg haben, während sich positive Kritiken und Mundpropaganda verbreiten."