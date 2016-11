Watch Dogs 2: Stimmt es, dass ...? Die Youtube-Mythbuster fühlen den Hackern auf den Zahn

In dieser Woche wurde mit Watch Dogs 2 der nächste Ableger der Open-World-Reihe von Ubisoft veröffentlicht. Wenige Tage nach dem Release haben nun die Macher hinter dem YouTube-Kanal von DefendTheHouse die erste Ausgabe ihrer bekannten "Myths"-Reihe zum Spiel auf YouTube hochgeladen. Darin stellen sie verschiedene Mythen in Watch Dogs 2 auf die Probe und zeigen dem Zuschauer welche verrückten Dinge im Spiel möglich sind und welche nicht. Unter anderem überprüfen die Youtuber, ob Wasser den Fallschaden annulliert oder ob der Jumper zusätzliche Höhe erhalten kann, indem er von Protagonist Marcus' Rücken springt. Im Folgenden könnt Ihr das Video "Watch Dogs 2 Myths - Vol. 1" ansehen.



Der YouTube-Kanal DefendTheHouse hat in den vergangenen Monaten zu vielen verschiedenen Spielen ähnliche Myth-Videos veröffentlicht. Dazu gehören Overwatch, Battlefield 1, The Division oder auch Grand Theft Auto V. In den kommenden Wochen werden weitere Ausgaben in Zusammenhang mit Watch Dogs 2 auf dem Kanal veröffentlicht. Weitere Meldungen und Videos zu Watch Dogs 2 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Gamespot