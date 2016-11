Watch Dogs 2 erscheint bekanntlich erst am morgigen Dienstag offiziell für Konsolen und zwei Wochen später auch noch für den PC. Dennoch befindet sich das Open-World-Sequel bereits im Umlauf. Sogar Versandriese Amazon hat den Street-Date offenbar gebrochen und Watch Dogs 2 an Prime-Kunde in den USA ausgeliefert. So kommt es, dass wir euch schon vor dem Release über ein interessantes Easter-Egg in Watch Dogs 2 informieren können, das einige Besitzer entdeckt haben. Oder handelt es sich vielleicht sogar um mehr?

In einer Mission von Watch Dogs 2 bekommt der Spieler den Auftrag, einen E3-Messe-Trailer zu einem Ubisoft-Spiel zu entwenden - der Publisher existiert nämlich auch in der Welt von Watch Dogs 2. Diesen Trailer kann man sich auch tatsächlich anschauen. Wir haben den Clip innerhalb der Meldung eingebunden. Gezeigt wird aber nicht etwa ein bereits bekannter Titel, sondern ein völlig unbekanntes Weltraumspiel. Das Ganze könnte lediglich ein Seitenhieb auf No Man's Sky sein. Parallelen, insbesondere auch in Sachen Ästhetik und Farbgebung, lassen sich schwer leugnen. Vielleicht arbeitet Ubisoft aber tatsächlich an etwas Vergleichbarem und versteckt hier einen echten Hinweis auf eine Spiele-Ankündigung als Fake-Trailer? Die Kollegen von Kotaku haben das französische Unternehmen um eine Stellungnahme gebeten, bislang aber noch keine Antwort erhalten. Alle weiteren News und Infos findet ihr auf der Themenseite zu Watch Dogs 2.

Quelle: Kotaku