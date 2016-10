Watch Dogs 2: Dedsec-Sammleredition im offiziellen Unboxing-Video

Von Ubisoft gibt's heute ein offizielles Unboxing-Video zum Watch Dogs 2 - "The Return of Dedsec"-Collector's Case. Die Sonderausgabe des Hacker-Abenteuers enthält, neben dem Spiel selbst plus Season-Pass, eine Marcus-Holloway-Sammlerfigur (Höhe: 27 Zentimeter), ein Desdsec-Basecap, eine Dedesc-Maske, ein 64-seitges Artbook, eine Karte von Schauplatz San Francisco, mehrere Litographien und Laptop-Sticker. Verpackt ist all das in einer exklusiven Sammlerbox.

Das Watch Dogs 2 - "The Return of Dedsec"-Collector's Case ist exklusiv im Ubisoft Store für 139,99 Euro (PC) beziehungsweise 149,99 Euro (PS4, Xbox One) erhältlich. Wer den im Video versteckten Bonuscode beim Kauf eingibt, erhält bis zum 1. Dezember einen Nachlass in Höhe von 20 Prozent. Watch Dogs 2 erscheint am 15. November für Konsolen und genau zwei Wochen später auch für den PC. Neben der hier vorgestellten Sammlerausgabe sind noch fünf andere Editionen erhältlich. Weitere News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Watch Dogs 2.