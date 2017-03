Watch Dogs 2: Fahrplan für weitere DLCs & Gratis-Updates

Watch Dogs 2 wird auch einige Monate nach dem Release im vergangenen November 2016 mit weiteren Inhalten unterstützt. Nun hat Publisher und Entwickler Ubisoft einen Fahrplan veröffentlicht, der die geplanten Inhalte und Erweiterungen vorstellt. Demnach erscheint am 18. April 2017 (PC & Xbox One: 18. Mai 2017) bereits der nächste DLC mit dem Namen "No Compromise" vorerst exklusiv für PlayStation 4. Im Paket enthalten sind neue Story-Missionen, in denen Protagonist Marcus in einen Konflikt mit einer russischen Bande gerät. Der Multiplayer-Modus "Showdown" war ursprünglich Teil der Erweiterung, wird nun allerdings am 17. April auf allen Plattformen als kostenloses Update erscheinen.

Der DLC "No Compromise" erhält aus diesem Grund weitere - bisher unbekannte - Inhalte. So dürfen sich Käufer auf neue Kleidung und Fahrzeuge mit exklusiven Fähigkeiten sowie auf weitere nicht-tödliche Waffen (Air Shotgun, Sniper Stun Rifle) freuen. Außerdem werden insgesamt sechs neue Zeitrennen zum Open-World-Spiel hinzugefügt. Im Mai erwartet alle Spieler von Watch Dogs 2 ein Update, das neue PvP- und PvE-Events mitbringt. Mit dem Patch im Juni 2017 wird eine besondere Koop-Funktion zur Verfügung stehen. Hier können vier Spieler gleichzeitig in einer Gruppe in den Straßen von San Francisco für Chaos sorgen. Weitere Details zu den kommenden Updates findet ihr im Blog-Eintrag von Ubisoft.

Der Fahrplan für kommende Updates und DLC. Quelle: Ubisoft Weitere Meldungen und Videos zu Watch Dogs 2 gibt es auf unserer Themenseite.

Quelle: Ubisoft Blog