Watch Dogs 2: DLC-Release wegen weiterer Patches verschoben

Gerade gestern ist am 9. Dezember 2016 für Ubisofts Open-World-Hacker-Abenteuer Watch Dogs 2 ein neuer Patch 1.06.135.7 für den PC erschienen, der den Absturz-Bug behebt, EasyAntiCheat optimiert und noch weitere Komponenten im Spiel verbessert. Alle Details und das ganze Changelog könnt ihr in der verlinkten News nachlesen. Nun wird bekannt, dass das erste DLC für Watch Dogs 2 später als geplant erscheinen wird. Grund dafür sind weitere Patches, die in der Pipeline stehen und eine höhere Priorität haben.

"Dieser und frühere Patches sind ein wichtiger Schritt zur Stabilisierung der Seamless Multiplayer-Funktionalität von Watch Dogs 2 sowie anderer Kernelemente des Spiels. Wir möchten uns zunächst darauf konzentrieren, bevor wir neue Inhalte für den Multiplayer herausbringen", schreibt Ubisoft im offiziellen Ubiblog. "Da diese Updates zusätzliche Entwicklungsressourcen abverlangen, haben wir die Entscheidung getroffen, unseren Zeitplan für diesen neuen Inhalt anzupassen."

Die Rede ist vom ersten Teil des T-Bone Content Bundle-DLCs für Watch Dogs 2, der laut neuem Zeitplan am 22. Dezember 2016 (26. Dezember in Japan) für PS4 und am 24. Januar 2017 für Xbox One und den PC bereitstehen soll. Besagter Zusatzinhalt dreht sich um Raymond Kenney, auch bekannt als T-Bone, und umfasst seine Kleidung, sowie seinen modifizierten Schulbus, der mit einem Bulldozer-Planierschild für zusätzliche Chaos sorgt.

Der DLC bietet auch eine neue Mayhem-Koop-Herausforderung mit einem herausfordernden neuen gegnerischen Archetyp, der fortschrittliche Waffen und Taktiken nutzt - dem Grenadier. Das T-Bone Chaos Event beginnt ebenso in der Woche vom 19. Dezember. 2016. Dieses kostenlose Event wird vier Wochen lang laufen, wobei jede Woche eine neue thematische Herausforderung durch den Ubisoft Club bringt, die Spielern neue Möglichkeiten bietet. Es wird von neuen Skins für Fahrzeuge oder einer neue Tasche für den Protagoniscten des Hauptspiels, Marcus Holloway, gesprochen.

Ob ihr von der Verschiebung betroffen seid, oder es euch lieber ist, ein funktionierendes Spiel zu haben, bevor der erste Teil des DLCs erscheint, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen mitteilen!

Quelle: Ubiblog