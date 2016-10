Watch Dogs 2: Bonusmission "Zodiac Killer" im Trailer vorgestellt

Wer Watch Dogs 2 vorbestellt, erhält als Bonus die Zusatzmission "Zodiac Killer". Darin heftet sich Protagonist Marcus Holloway und mit ihm der Spieler an die Fersen eines Nachahmungstäters. Dieser begeht wie sein reales und niemals gefasstes Vorbild Ende der 1960er Jahre mehrere Morde in Oakland, an der Küste San Franciscos. Mit verschlüsselten Nachrichten verhöhnt der mysteriöse Serienmörder Medien und Polizei. Mittels hoffentlich vorhandener Hacking-Skills muss der Zodiac-Killer dingfest gemacht werden. Ein neuer Trailer stellt den Preorder-DLC genauer vor.

Watch Dogs 2 erscheint am 15. November für PS4 und Xbox One. Die ursprünglich für einen parallelen Release vorgesehene PC-Version wurde kürzlich um zwei Wochen auf den 29. November verschoben. Watch Dogs 2 ist in gleich sechs verschiedenen Editionen erhältlich: Standard, Deluxe, Gold, San Francisco, Wrench JR Roboter Collector's, The Return of Dedsec Collector's. Die Preise reichen von 59,99 bis 149,99 Euro. Genaue Infos zu den jeweiligen Inhalten findet ihr unter anderem im offiziellen Uplay Shop. Für weitere News und Infos könnt ihr unsere Themenseite zu Watch Dogs 2 ansteuern.