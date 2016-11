Watch Dogs 2: ​Auf Video-Sightseeing-Tour durch San Francisco

Watch Dogs 2 spielt in der Westküstenmetropole San Francisco. Nach wohl herrschender Meinung ein deutlich interessanterer Schauplatz als Chicago, wo noch der Vorgänger spielte. In einem neuen Videospecial stellen wir euch zwei der interessantesten Sehenswürdigkeiten vor, die auch im Spiel vorkommen: Pier 39 ist Teil des weltberühmten Hafenviertels Fisherman's Wharf mit unzähligen Geschäften, Galerien und Restaurants. Nicht weniger bekannt aber weitaus weniger einladend ist die ehemalige Gefängnisinsel Alcatraz, gelegen in der Bucht von San Francisco.

Watch Dogs 2 erscheint am morgigen Dienstag zunächst nur für PS4 und Xbox One. Die PC-Version wurde relativ kurzfristig auf Ende November verschoben. Watch Dogs 2 ist in mehreren Varianten zu Preis von 60 bis 150 Euro erhältlich: Standard, Deluxe, Gold, San Francisco, Wrench JR Roboter Collector's, The Return of Dedsec Collector's. Wer die verbleibenden Stunden noch zur Vorbestellung nutzt, bekommt die Mission Zodiac Killer als Preorder-Bonus. Viele weitere News und Infos findet ihr wie üblich auf unserer Themenseite zu Watch Dogs 2.