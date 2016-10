Wasteland 3: Erste Stretch Goals nach Erreichen des Finanzierungsziels stehen fest

Das Endzeit-Rollenspiel Wasteland 2 konnte den Nerv vieler RPG-Fans treffen. Klar, dass die Crowdfunding-Kampagne für den Nachfolger Wasteland 3 über Fig sehr erfolgreich ist. Schon nach drei Tagen wurde das Finanzierungsziel von 2,75 Millionen US-Dollar erreicht!

Dabei gilt es aber zu bedenken, dass nicht der gesamte Betrag von den Spielern stammt, die sich am Crowdfunding beteiligen. Fig funktioniert etwas anders als beispielsweise Kickstarter. Ein nicht unerheblicher Betrag wird von den Betreibern der Plattform selbst beigesteuert. 2,17 Millionen Dollar kommen aktuell von Fig, 672.000 Dollar von den mehr als 14.000 Backern. Fig stellt Kapital aus den Einnahmen anderer erfolgreicher Crowdfunding-Kampagnen zur Verfügung. Je nachdem wie hoch das Interesse an einem Projekt ist, kann das sehr viel Geld sein - wie man aktuell an Wasteland 3 sehen kann.

Es sind momentan noch 24 Tage übrig, bevor die Kampagne endet. Es ist also noch genug Zeit, um die Stretch Goals zu erreichen, von denen nun die ersten drei bekannt gegeben wurden. Dabei handelt es sich um zusätzliche Features für das Rollenspiel, die dann integriert werden, wenn der entsprechende Betrag erreicht wurde. Die ersten Strech Goals für Wasteland 3 umfassen weitere Anpassungsmöglichkeiten der Spielfiguren bei 2,85 Millionen Dollar, ein sprechendes Auto als Gefährte bei 3 Millionen Dollar und eine individualisierbare Ranger-Plakette bei 3,1 Millionen Dollar.

Quelle: DualShockers