Publisher und Entwickler inXile Entertainment - bekannt durch die Spiele-Reihe Wasteland sowie Torment: Tides of Numenera - hat heute mit Wasteland 3 einen neuen Teil des post-apokalyptischen Rollenspiels angekündigt. Für die Finanzierung des Spiels wird inXile auf die Crowdfunding-Plattform Fig setzen, die speziell für Videospiele entworfen wurde. Eine entsprechende Kampagne für Wasteland 3 wird in der nächsten Woche starten. Insgesamt 2,75 Millionen US-Dollar möchte das Team zur Unterstützung der Entwicklung erhalten.

In Wasteland 3 werden Spieler eine neue und eingefrorene Wüste im eisigen Colorado entdecken können. Dabei übernimmt man die Rolle eines Überlebenden von Team November, der in diesem Ödland auf Geheimnisse, Technologien, Verrückte und tödliche Fraktionen treffen wird. Das Entwicklerteam wird das strategische, runden-basierte Kampfsystem aus dem Vorgänger übernehmen und es mit weiteren Funktionen verbessern und erweitern. Unter anderem werden Fahrzeuge und Gefahren in der Umgebung zum neuen Kampfsystem gehören.

Zum ersten Mal in der Geschichte von Wasteland werden die Spieler auch im Koop-Modus die neue Kampagne des dritten Teils gemeinsam erleben können. Dabei werden beide Spieler die Kontrolle über ihre eigene Gruppe haben. Sie können sich dabei gegenseitig bei Missionen unterstützen oder auch aufteilen und in der eisigen Landschaft nach Geheimnissen suchen. Trotzdem wird der Fokus von Wasteland 3 auf dem Einzelspieler-Modus mit einer komplexen Story liegen.

Das Team von Wasteland 2 sowie Torment: Tides of Numenera wird gemeinsam am kommenden Wasteland 3 arbeiten. Autoren sowie die Künstler beenden derzeit ihre Arbeit an Torment und werden direkt in die Vor-Produktion von Wasteland 3 einsteigen. Das Rollenspiel wird mit der Unity-Engine entwickelt und simultan für PC, Mac, Linux, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. In unserer Bildergalerie findet Ihr erste Artworks des post-apokalyptischen Spiels von Concept Artist Andrée Wallin, der bereits für die Zeichnungen von Wasteland 2 und Star Wars: The Force Awakens verantwortlich war. Einen Erscheinungstermin für Wasteland 3 hat inXile Entertainment noch nicht verraten.