Wasteland 3 wird Brian Fargos letztes Rollenspiel

Brian Fargo hat seinen Rückzug aus der Gamesbranche angekündigt. Nach der Fertigstellung von Wasteland 3 will das Urgestein Maus und Tastatur an den Nagel hängen. Erscheinen soll das Endzeit-Rollenspiel nach derzeitigem Stand 2019, Verschiebungen natürlich nicht ausgeschlossen. Fargo, geboren am 15. Dezember 1962, wäre dann noch keine 60 Jahre alt. Neben Wasteland 3 arbeitet Fargo derzeit auch noch an The Bard's Tale 4 und dessen Virtual-Reality-Ableger The Mage's Tale.

Fargo hat eine beeindruckende Vita vorzuweisen. Sein erstes Spiel (Labyrinth of Martagon, 1981) programmierte er noch zu High-School-Zeiten. Zwei Jahre später gründete er das legendäre Studio Interplay Productions. Auf das Konto der Rollenspiel-Spezialisten gingen Genre-Highlights wie Fallout und Stonekeep. Nach seinem Abgang von Interplay rief Fargo 2002 dann Inxile Entertainment ins Leben. Jüngste Veröffentlichung: Torment: Tides of Numenera. Das übernächste Jahr, sollte Wasteland 3 dann tatsächlich erscheinen, markiert also durchaus das Ende einer kleinen Ära. Vielleicht überlegt es sich Fargo bis dahin aber auch noch einmal anders.

Quelle: Eurogamer