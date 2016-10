Das ging aber schnell! Bereits in unter drei Tagen nach dem Start der Finanzierungskampagne auf fig.com hat Wasteland 3 sein angesetztes Ziel von 2,75 Millionen US-Dollar erreicht und gilt somit als finanziert. Das Rollenspiel von inXile Entertainment ist das offizielle Sequel zu Wasteland 2 und kann somit in die Entwicklung starten. "Ihr seid fantastisch und wir können euch nicht genug danken. Ohne euch wäre es uns einfach nicht möglich, unsere Unabhängigkeit zu bewahren und vollständig an unseren Visionen für tolle Rollenspiele festzuhalten, die ihr liebt", bedankt sich Brian Fargo auf der Seite der Crowdfunding-Plattform. Das Gros der Spenden kam jedoch nicht von Backern selbst, diese beteiligten sich mit einer Summe von 603.000 US-Dollar am Projekt, sondern von Investoren, die mehr als 2,1 Millionen Dollar in das Projekt schossen.

Die Kampagne jedoch läuft noch weitere 25 Tage und deswegen wurden nun die Stretch-Goals bekanntgegeben. Ab 2,85 Millionen gibt es im fertigen Spiel 37 "Pieces of Flair", was konkret bedeutet, dass die Ranger durch beispielsweise verschiedene Körpertypen, mehreren Köpfen und weiteren Frisuren angepasst werden können. Hinzu wird das Charaktermodell verfeinert und zeigt dann die ausgerüsteten Gegenstände wie Schaufeln oder Brillen. Ab 3 Millionen wird ein redender Begleiter in Form eines Autos mit dem Codenamen "Morningstar" hinzugefügt, der Spielern bei den Reisen und im Kampf hilft. Ab 3,1 Millionen wird ein anpassbares Ranger Squad-Zeichen ergänzt, welches zu Anfang des Spiels bereitstehen und an verschiedenen Locations in Wasteland 3 gezeigt wird, beispielsweise auf der Ranger-Basis oder auf Flaggen.

Das Rollenspiel soll voraussichtlich im vierten Quartal 2019 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht werden. Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu Wasteland 3 findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite. Habt ihr bei der Finanzierung des Spiels geholfen oder habt es noch vor? Nutzt doch die Kommentarfunktion unterhalb des Artikels uns lasst es uns wissen!