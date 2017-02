Mordors Schatten 2: Steht die Ankündigung kurz bevor?

Über Twitter wurde ein Bild geteasert, welches Publisher Warner Bros. offenbar an einige Verterter der Spielepresse verschickte. Auf diesem ist nur zu lesen, dass man sich das Datum 8. März 2017 vormerken soll. Es hat also den Anschein, als würde uns eine große Ankündigung bevor stehen.

Doch welches Spiel könnte Warner Bros. vorstellen? In den Sinn kommt ein Mordors Schatten 2. Schon im vergangenen Jahr kamen Gerüchte und Hinweise auf, dass sich ein solches Spiel in Entwicklung befindet. Allerdings gibt es bislang keine offizielle Bestätigung hierfür. Dennoch besteht durchaus die Möglichkeit, das wir uns erneut durch das Fantasyland Mittelerde kämpfen dürfen.

Was kündigt Warner Bros. an? Quelle: Twitter / IGN

Eine weitere Möglichkeit wäre ein neues Spiel von Rocksteady. Und hierbei könnte es sich um einen neuen Teil der Batman-Reihe handeln. Allerdings wollte sich das Studio aus der Entwicklung dieser Serie zurückziehen. Doch ebenfalls im vergangenen Jahr machten Gerüchte die Runde, dass Warner Bros. kurz vor der Ankündigung eines neuen Batman-Spiels stehen würde, in welchem Bruce Wayne den Umhang an seinen Sohn Damian weitergehen sollte. Das Warner-Bros-Logo im Teaserbild erinnert auch sehr stark an den visuellen Stil der Batman-Spiele.

Worum auch immer es sich handelt, am 8. März werden wir wohl mehr erfahren.

Quelle: PCGamesN